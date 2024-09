Oasis-Konzerte 2025 sind bereits ausverkauft

London: Die Konzerte der britischen Band Oasis im kommenden Jahr sind ausverkauft. Am Abend waren die Eintrittskarten für die 17 Auftritte in Großbritannien und Irland vergriffen, rund zehn Stunden nach dem Start des Vorverkaufs. Wegen des großen Andrangs mussten sich die Oasis-Fans mit überlasteten Verkaufsportalen herumschlagen und stundenlang in virtuellen Warteschlangen ausharren. Einige von ihnen klagten, dass sich die Preise für die Karten am Ende ihrer Wartezeit plötzlich verdoppelt hätten. Am Dienstag hatte die Band um die Brüder Liam und Noel Gallagher nach diversen Streitigkeiten und 15 Jahren Trennung ihr Live-Comeback angekündigt.

