Oasis-Fans scheitern an überlastetem Online-Ticketverkauf

London: Beim Verkaufsstart für die Versöhnungstour der Band Oasis haben zahllose Fans über Probleme bei den Ticketplattformen berichtet. Mehrere Webseiten waren rund um den Verkaufsstart für die insgesamt 17 Konzerte in Großbritannien und Irland am Morgen vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt aufrufbar. Andere Fans sahen, dass sich die Preise für die Karten am Ende ihrer Wartezeit plötzlich verdoppelt hatten. Die Gruppe um die Brüder Noel und Liam Gallagher hatte am Dienstag nach 15 Jahren Trennung eine Comeback-Tour für 2025 zunächst in Großbritannien und Irland angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 19:30 Uhr