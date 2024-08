Oasis-Fans scheitern an überlastetem Online-Ticketverkauf

London: Beim Verkaufsstart für die Versöhnungstour der Band Oasis haben zahllose Fans über Probleme bei den Ticketplattformen berichtet. Mehrere Webseiten waren rund um den Verkaufsstart für die insgesamt 17 Konzerte in Großbritannien und Irland am Morgen vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt aufrufbar. Fans sahen nur die Aufforderung, "bitte bleibt bei uns". Die Gruppe um die Brüder Noel und Liam Gallagher hatte am Dienstag nach 15 Jahren Trennung eine Comeback-Tour für 2025 zunächst in Großbritannien und Irland angekündigt. Oasis war 1991 in Manchester gegründet worden und gilt als Mitbegründer der Britpop-Ära. Platten mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" verkauften sich millionenfach.

