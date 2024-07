Nur jeder zweite Schüler in Bayern gibt Schultoiletten gute Note

München: In Bayerns Schulen ist es um die Toiletten in knapp der Hälfte der Fälle nicht gut bestellt. Zu diesem Schluss kommen Schüler, die vom Deutschen Kinderhilfswerk befragt wurden. Demnach geben 44 Prozent den Schultoiletten die Note befriedigend oder schlechter. Im bundesweiten Vergleich liegt Bayern dennoch auf Platz zwei hinter Sachsen. Schlusslicht ist Nordrhein-Westfalen. Was Schulhof und Pausenbereich angeht, sind Bayerns Schüler zu 70 Prozent zufrieden. Nachholbedarf gibt es ihrer Ansicht in knapp der Hälfte der Fälle bei Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.

