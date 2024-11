Nürnberger Christkindlesmarkt wird mit Prolog eröffnet

Nürnberg: Der weltberühmte Christkindlesmarkt wird am Abend mit dem traditionellen Prolog eröffnet. Das mehrstrophige Weihnachtsgedicht wird heuer Nelli Lunkenheimer, das Nürnberger Christkind, in ihrem Engelskostüm vortragen. Tausende Besucher werden erwartet. An rund 170 Ständen werden auf dem Hauptmarkt bis Heiligabend etwa Lebkuchen, Rostbratwürste und Kunsthandwerk angeboten. Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten in Deutschland. Vergangenes Jahr zog er rund zwei Millionen Besucher an. Auch in Rothenburg ob der Tauber wird der Weihnachtsmarkt mit einem Prolog eröffnet, vom sogenannten Reiterle, hoch zu Ross. Es wird ihn auf Deutsch, Englisch und Spanisch vortragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 06:00 Uhr