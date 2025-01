Nürnberg stellt Onlineportal zu Nachhaltigkeit vor

Nürnberg: Die Stadt hat ein neues Online-Portal zu Nachhaltigkeit vorgestellt. Dabei geht es um Fragen, wie hoch die Treibhausgas-Emissionen in der Stadt Nürnberg sind, wie viele öffentliche Trinkwasserbrunnen es in der Stadt gibt und wie viel Wasser verbraucht wird. Die Bürger können das in dem neuen Online Portal nachlesen. Für das sogenannte Nachhaltigkeits- Monitoring hat die Stadtverwaltung vorn Nürnberg hierfür rund 100 Kennzahlen zusammengesstellt. Die sind relevant, damit die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 19:00 Uhr