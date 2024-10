Nürnberg ist Spitzenreiter bei fleischlosen Restaurants

Nürnberg: Bayernweit gibt es nirgendwo sonst so viele ausschließlich vegane oder vegetarische Restaurants wie in Nürnberg. Das hat ein Ranking zum Weltvegetariertag in 80 deutschen Städten ergeben. Dabei wurden Einträge einer entsprechenden App ausgewertet. Demnach liegen die bayerischen Städte Erlangen, München und Würzburg ebenfalls unter den Top 20. Sowohl der Verein Vegan Guide als auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga zählen rund 400 vegane Restaurants im Freistaat.

