Notre Dame wird feierlich wiedereröffnet

Paris: Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt kommen heute in die französische Hauptstadt. Denn dort wird am Abend die nach einem Großbrand restaurierte Kathedrale Notre-Dame wiedereröffnet. Unter den geladenen Gästen sind Bundespräsident Steinmeier, Großbritanniens Thronfolger Prinz William, aber auch der künftige US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Selenskyj. Beide treffen sich zu Einzelgesprächen mit dem französischen Präsidenten Macron. Ob es auch ein gemeinsames Treffen gibt, ist noch unklar. Am 15. April 2019 war in der Kirche ein Feuer ausgebrochen, der Spitzturm und ein Teil des oberen Gewölbes der Kathedrale im Herzen von Paris wurden zerstört und stürzten ein.

