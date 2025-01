Norweger Amundsen gewinnt heutige Etappe der Tour de Ski

Toblach: Bei der heutigen Etappe der Tour de Ski in Südtirol hat der Norweger Harald Oestberg Amundsen gewonnen. Als Sieger des Vortags war er auch als Erster in die Langlauf-Spur gegangen. Der Deutsche Friedrich Moch lief nach einem schwachen Start auf den neunten Platz. - Hoffnung auf einen Sieg im deutschen Team gibt es noch bei der Vierschanzentournee der Skispringer in Garmisch-Patenkirchen. Dort beginnt um 14 Uhr das traditionelle Neujahrsspringen. In der Qualifikation gestern konnte erneut das österreichische Team überzeugen: Jan Hörl gewann vor zwei Landsleuten. Der deutsche Weltcup-Gesamtführende Pius Paschke landete auf Platz neun. Als bester Deutscher kam Karl Geiger auf den siebten Platz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 13:00 Uhr