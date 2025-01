Nordkorea testet Raketen und warnt USA

Pjöngjang: Parallel zu einem neuen Raketentest hat Nordkorea eine Warnung an die USA ausgesprochen. Das Außenministerium in Pjöngjang wirft den USA sowie Südkorea militärische Provokationen vor. Das nordokreanische Militär habe einen Test mit strategischen Marschflugkörpern durchgeführt. Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms internationalen Strafmaßnahmen. US-Präsident Trump hatte in seiner ersten Amtszeit den nordkoreanischen Machthaber Kim dreimal getroffen. Eine Denuklearisierung Nordkoreas wurde dabei jedoch nicht erzielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 06:00 Uhr