Nordkorea testet offenbar neue Interkontinentalrakete

Pjöngjang: Nordkorea hat eine neue ballistische Rakete getestet. Nach dem Start hieß es aus Pjöngjang, Nordkorea werde niemals von seinem Kurs abweichen, sein Atomwaffenarsenal auszubauen. Nach Angaben aus Japan und Südkorea flog das Geschoss so weit und so lang wie keines vorher. Nach 86 Minuten und über 1000 Kilometern stürzte es außerhalb der japanischen Gewässer ins Meer. Es handelt sich um den ersten Test dieser Art seit rund einem Jahr. Die südkoreanischen Generalstabschefs erklärten, sie hätten die Vorbereitungen für den Start in Echtzeit mit den Verbündeten in Tokio und den USA verfolgt. Als Antwort würden "gemeinsame Übungen unter Einbeziehung strategischer Mittel der USA" abgehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 09:00 Uhr