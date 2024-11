Nordkorea startet Massenproduktion an Drohnen

Pjöngjang: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die Massenproduktion so genannter Kamikaze-Drohnen in seinem Land angeordnet. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Demnach hat Kim bei der Beaufsichtigung eines Drohnen-Tests betont, dass für neu entwickelte Militärdrohnen schnellstmöglich eine - Zitat - "Massenproduktion in vollem Umfang" beginnen müsse. Kamikaze-Drohnen sind unbemannte Fluggeräte, die mit Sprengladungen versehen in feindliche Ziele gesteuert werden. Die Waffen werden unter anderem auch im Ukraine-Krieg flächendeckend eingesetzt, wo Russland Unterstützung von Nordkorea bekommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 06:00 Uhr