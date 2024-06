Nordkorea misslingt neuer Raketentest

Seoul: Nordkoreas Militär hat vor der Ostküste wieder eine Raketentest durchgeführt. Nach Angaben Südkoreas soll das Geschoß aber in der Luft explodiert sein. Offenbar handelte es sich um eine Hyperschallrakete. Sie flog demnach nach dem Start am frühen Morgen in Richtung offenes Meer. Hyperschallraketen sind besonders schwer abzufangen, da sie mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen und manövrierfähig sind. Trotz der Sanktionen treibt das kommunistische Land seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran. Der heutige Test erfolgte vor einem geplanten Manöver der US-Marine mit Südkorea und Japan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 07:00 Uhr