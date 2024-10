Nordkorea hat nach US-Angaben 8.000 Soldaten nach Russland entsandt

Washington: In der russischen Grenzregion zur Ukraine halten sich nach Angaben der US-Regierung rund 8.000 Soldaten aus Nordkorea auf. Sie bereiten sich den Informationen zufolge darauf vor, an der Seite Russlands gegen die Ukraine zu kämpfen. Vorgestern hatte US-Verteidigungsminister Austin mitgeteilt, dass sich nordkoreanische Soldaten in russischen Uniformen in Richtung Kursk bewegen. Russlands Präsident Putin hat die Anwesenheit nordkoreanischer Truppen indirekt bestätigt.

