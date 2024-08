Nordkorea enthüllt Abschussrampen für taktische Kurzstreckenraketen

Pjöngjang: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treibt offenbar sein Militär-Programm weiter voran. Laut Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur hat er bei der Auslieferung neuer taktischer Raketensysteme teilgenommen. Dabei wurden den Angaben zufolge 250 neue Abschussrampen enthüllt. Nordkorea werde in naher Zukunft seine Bereitschaft verstärken, um nukleare Bedrohungen abzuschrecken und sich gegen jegliche Herausforderungen zu schützen, so Kim. Frieden werde durch die - so wörtlich - "absolute und unvergleichliche Selbstverteidigungsfähigkeit" garantiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2024 04:00 Uhr