Nordische Kombinierer sind in Finnland erneut erfolgreich

Zum Wintersport: Die deutschen Nordischen Kombinierer haben sich nach ihrem Dreifacherfolg gestern heute zwei weitere Podestplätze gesichert. Den Massenstart im finnischen Ruka gewann Vinzenz Geiger, der gestern noch Dritter war. Hinter dem Norweger Jarl Magnus Riiber kam Geigers Teamkollege Manuel Faißt auf den dritten Rang. Beim Massenstart gehen die Athleten entgegen der Gewohnheit zuerst auf die Langlaufstrecke, bevor dann das Springen über die Platzierungen entscheidet. - Auch die deutschen Rodler bleiben zum Weltcup-Auftakt in Lillehammer erfolgreich: Weltmeister Max Langenhan setzte sich auf der Olympia-Bahn vor dem Österreicher Wolfgang Kindl und seinem Teamkollegen Felix Loch durch. Auch der Sieg in der Doppelsitzer-Mixed-Staffel ging an Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 15:00 Uhr