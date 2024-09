Nordirland wird wohl nicht Ausrichter der Fußball-EM 2028

Belfast: Bei der Fußball-EM in Großbritannien und Irland in vier Jahren wird es wohl keine Spiele in Nordirland geben. Die Zentralregierung in London hat angekündigt, die Kosten für einen Neubau des maroden Stadions Casement Park in Belfast nicht zu übernehmen. Der britische Nordirland-Minister Benn und Sportministerin Nandy teilten mit, die Kosten seien von umgerechnet rund 200 Millionen Euro auf 470 Millionen gestiegen. Es gebe auch ein signifikantes Risiko, dass die Arena nicht rechtzeitig bis zum Turnier fertiggestellt werde, hieß es. Nordirlands Regierungschefin O'Neill reagierte enttäuscht auf die Nachricht. Sie schrieb auf der Online-Plattform "X" von einer verpassten Chane für den Sport und die Wirtschaft. Die Europäische Fußball-Union erklärte, man werde nun zusammen mit Großbritannien und Irland über die Auswirkungen auf die Planung der Gastgeberstädte des Turniers beraten.

