Nobelpreiswoche beginnt mit Medizin-Auszeichnung

Stockholm: Die Woche der Nobelpreise beginnt am späten Vormittag mit der Bekanntgabe in der Kategorie Medizin. Im letzten Jahr ging der Preis an zwei Forscher, die maßgeblich beigetragen hatten zu den neuen Impfstoffen gegen das Coronavirus. Morgen und übermorgen folgen die Nobelpreisträger oder Preisträgerinnen für Physik und Chemie. Am Donnerstag ist die Literatur an der Reihe, am Freitag der Friedensnobelpreis. Heute in einer Woche wird dann der Preisträger für Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben. Jeder Nobelpreis ist mit umgerechnet knapp einer Million Euro dotiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 09:15 Uhr