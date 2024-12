Nobelpreisträger sprechen sich gegen designierten US-Gesundheitsminister aus

Washington: In den USA wächst der Widerstand gegen den Wunschkandidaten des designierten Präsidenten Trump für den Posten des Gesundheitsministers. 77 Nobelpreisträger haben sich in einem offenen Brief gegen die Nominierung von Robert F. Kennedy junior ausgesprochen. In Anbetracht von Kennedys Vorgeschichte würde seine Beauftragung die Gesundheit der Bevölkerung gefährden, heiß es in dem Schreiben. Der 70-Jährige fiel in der Vergangenheit als Impfgegner und Verbreiter von Verschwörungstheorien auf.

