Nobelpreis für Wirtschaft geht an Wohlstandsforscher aus den USA

Stockholm: Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Laut der Schwedisch-Königlichen Akademie in Stockholm werden sie für ihre Arbeiten zum Wohlstandsgefälle zwischen den Nationen geehrt. Ihre Studien beschäftigen sich demnach damit, wie Institutionen gebildet werden und welchen Einfluss sie auf den Wohlstand haben. Daron Acemoglu war vorab von mehreren Ökonomen als ein Favorit auf den diesjährigen Preis genannt worden. Damit sind alle Nobelpreisträger dieses Jahres gekürt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 14:45 Uhr