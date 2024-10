Nobelpreis für Wirtschaft geht an drei Wohlstands-Forscher

Stockholm: Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an drei Wohlstands-Forscher, die in den USA arbeiten. Es sind Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Sie sind der Frage nachgegangen, warum in einigen Staaten die Wirtschaft floriert, während in anderen Armut herrscht. Als entscheidenden Hebel sehen sie politische und wirtschaftliche Institutionen. Diese würden auf zwei Arten funktionieren: Es gebe solche, die Mitbestimmung fördern und langfristig sowohl für Demokratie als auch Wirtschaftswachstum sorgen. Andere würden nur einer kleinen, elitären Minderheit nützen und nicht dem Wohle der gesamten Gesellschaft dienen. Die Forscher untersuchten Beispiele aus der Kolonialzeit.

