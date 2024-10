Nobelpreis für Medizin geht an zwei US-Amerikaner

Stockholm: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Amerikaner Victor Ambros und Gary Ruvkun. Sie werden für die Entdeckung der microRNA und ihrer Rolle bei der Genregulierung ausgezeichnet. Das Karolinska-Institut in Stockholm teilte mit, die beiden Forscher hätten ein grundlegendes Prinzip zur Steuerung der Gen-Aktivität entdeckt. Dieses offenbare ein völlig neues Prinzip der Genregulierung, das sich als wesentlich für mehrzellige Organismen, einschließlich des Menschen, erwiesen habe. Victor Ambros arbeitet an der University of Massachusetts Medical School, Gary Ruvkun an der Harvard Medical School sowie am Massachusetts General Hospital. Die beiden Mediziner teilen sich ein Preisgeld von umgerechnet fast einer Million Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 12:15 Uhr