Nobelpreis für Medizin geht an zwei Gen-Forscher

Stockholm: Den Nobelpreis für Medizin teilen sich in diesem Jahr die US-Amerikaner Victor Ambros und Gary Ruvkun. Sie werden dafür geehrt, dass sie die so genannte "Micro-RNA" entdeckt und herausgefunden haben, welche Rolle die Micro-RNA bei der Regulierung von Genen spielt. Mit ihren Erkenntnissen hätten die Genforscher entscheidend geholfen zu verstehen, wie Organismen sich entwickeln und funktionieren, teilte das Nobelkomitee am Karolinska-Institut in Stockholm mit. - Morgen und am Mittwoch werden die Nobelpreise für Physik und Chemie verliehen. Am Donnerstag ist die Literatur an der Reihe, am Freitag der Friedensnobelpreis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 13:15 Uhr