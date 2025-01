Niko Kovac wird neuer Trainer beim BVB

Dortmund: Niko Kovac wird neuer Trainer bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Das berichten mehrer Medien. Kovac tritt die Nachfolge von Nuri Sahin an. Er übernimmt das Team nach dem Spiel am Samstag gegen Heidenheim. Der BVB steht aktuell in der Tabelle auf dem elften Platz - mit 22 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Kovac war bereits Trainer bei den Bayern, Eintracht Frankfurt und Wolfsburg.

