Niederösterreich ist Katastrophengebiet, Polen meldet ersten Hochwasser-Toten

Wien: In Niederösterreich ist die Hochwasserlage äußerst kritisch. Das gesamte Bundesland rund um Wien wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Mehrere Flüsse sind über die Ufer getreten, zahlreiche Straßen überschwemmt und Hänge drohen abzurutschen. Menschen in mehreren flussnahen Gemeinden wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Besonders prekär ist die Lage entlang der beiden Donauzuflüsse, Kamp und Krems. Am Kamp droht der Stausee Ottenstein überzulaufen. Die ÖBB stellte den Zugverkehr zwischen Amstetten und Sankt Valentin ein - ein Teil der Verbindung nach Deutschland. In Wien wurden einige U-Bahnlinien gesperrt. - Auch in Polen zur Grenze nach Tschechien spitzt sich die Lage zu. Im niederschlesischen Klodzko an der Glatzer Neiße gab es nach Angaben von Regierungschef Tusk den ersten Toten. In dem überfluteten Gebiet ist die Stromversorgung vielerorts unterbrochen. Rettungshubschrauber und Feuerwehr sind im Dauereinsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 10:00 Uhr