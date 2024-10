Niederländische Regierung beschließt verschärftes Asylrecht

Den Haag: Die Niederlande wollen ab Ende November Grenzkontrollen einführen und irregulär eingereiste Migranten nach Belgien und Deutschland zurückschicken. Das kündigte Premierminister Schoof an. Außerdem will die Mitte-Rechts-Regierung Teile Syriens zu sicheren Gebieten erklären und Flüchtlinge in ihre Heimat zurückschicken. Menschen ohne Asylstatus sollen schneller abgeschoben und Flüchtlinge mit Aufenthaltsgenehmigung in bescheidenen Unterkünften wie etwa Containerwohnungen untergebracht werden. Migrationsministerin Faber von der rechtsradikalen Partei für die Freiheit erklärte, man wolle die Niederlande für Flüchtlinge so unattraktiv wie möglich machen. Die Opposition lehnt die Pläne ab. Juristen, Behörden und Kommunen bezweifeln zudem, dass sie umzusetzen sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.10.2024 18:45 Uhr