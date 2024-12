Neun Prozent der Erwerbstätigen müssen laut Studie über Weihnachten und Silvester arbeiten

Düsseldorf: In Deutschland muss ein Teil der Erwerbstätigen auch über Weihnachten arbeiten. Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind heute bundesweit neun Prozent der arbeitenden Bevölkerung auch nach 14 Uhr noch im Einsatz. In Bayern sind es mit 8 Prozent etwas weniger. Ähnlich sieht es an den beiden Weihnachts-Feiertagen und Silvester aus. Die meisten, die es trifft, sind demnach im Gastgewerbe, im Gesundheits- oder Sozialwesen oder in der Logistik beschäftigt. Gesetzlich vorgeschriebene Zuschläge bei der Vergütung gibt es allerdings nur für Nachtarbeit. Für Feiertage sind Zuschläge gegebenenfalls im Tarivertrag vorgesehen. Wie die Umfrage der Stiftung ergeben hat, bekommen 55 Prozent der Betroffenen einen Zuschlag an Weihnachten. Das Einkommen an diesem Tag wird oft um 100 Prozent erhöht – oder aber in Freizeit abgegolten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 11:15 Uhr