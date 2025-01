Neujahrsschwimmen in Neufahrn - Böllerschießen in Würzburg

Neufahrn: Abgehärtete Schwimmer im Landkreis Freising in Oberbayern beginnen das neue Jahr mit einem Bad im Mühlsee. Am Mittag findet dort wieder das traditionelle Neujahrsschwimmen statt, das die örtliche Wasserwacht organisiert. Im vergangenen Jahr machten etwa 90 Menschen mit. Das Neujahrsschwimmen geht auf eine Wette Anfang der 80er Jahre zurück, bei der ein Mitglied der Wasserwacht in den See sprang. Wetteinsatz war eine Spende für einen Taucheranzug. - In Würzburg wird das neue Jahr mit der alten Tradition des Böllerschießens begrüßt - um kurz nach 12 Uhr von der Festung Marienberg aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 09:00 Uhr