Neues Schuljahr in Bayern beginnt mit zu wenigen Lehrkräften

München: In Bayern sind rund 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr gestartet. Betreut werden sie von rund 160-tausend Lehrkräften und Beschäftigten in den Schulen. Bayerns Kultusministerin, Stolz, sprach von einem Schuljahr im Zeichen des Lehrermangels. Nach einer Kabinettssitzung in München räumte sie ein, dies sei die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Insgesamt sei die Situation aber gut beherrschbar, so Stolz. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer fehlen derzeit an Grund-, Mittel- und Förderschulen. In den nächsten Monaten sollen die Lehrpläne entzerrt werden, um Freiräume zu schaffen.

