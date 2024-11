Neues Krisentreffen im Kanzleramt

Berli Im Kanzleramt findet zur Stunde ein weiterer Dreier-Gipfel von Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner statt. Thema sind die Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Seit Tagen lädt Scholz zu Treffen in kleinen Runden, in denen es um die Zukunft des Regierungsbündnisses geht. Am Abend tritt dann der gesamte Koalitionsausschuss zusammen, dem auch die Partei- und Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP angehören. SPD-Chef Klingbeil sagte im Deutschlandfunk wörtlich: "Heute wird ein sehr entscheidender Tag". Klingbeil fügte hinzu, er wünsche sich, dass alle drei Koalitionspartner jetzt parteitaktische Überlegungen über Bord werfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 10:45 Uhr