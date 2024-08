Neues Kreuzfahrtschiff verlässt Meyer-Werft

Papenburg: Unter den Augen hunderter Schaulustiger hat ein neues Kreuzfahrtschiff die Bauhalle der Meyer-Werft verlassen. Laut Hersteller-Angaben hat es 1.250 Passagierkabinen und wird mit Flüssig-Erdgas angetrieben. Die Überführung über die Ems in Richtung Nordsee wird voraussichtlich im September stattfinden. Die für ihre Kreuzfahrtschiffe weltweit bekannte Meyer-Werft kämpft derzeit um ihr Überleben. Sie war durch die Folgen der Corona-Pandemie in die roten Zahlen gerutscht. Bund und Land prüfen derzeit, ob und wie sie dem angeschlagenen Unternehmen helfen können. Am Standort in Papenburg sind 3.000 Menschen beschäftigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 14:00 Uhr