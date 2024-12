Neues EU-Spitzenpersonal sichert Ukraine in Kiew Unterstützung zu

Kiew: An ihrem ersten Tag im Amt sind EU-Ratspräsident Costa und die neue Außenbeauftragte Kallas in die Ukraine gereist. In Kiew versprachen sie dem Land weitere Unterstützung. Der frühere portugiesische Regierungschef Costa sprach von einer "klaren Botschaft". Man werde die humanitäre, finanzielle, militärische und diplomatische Hilfe fortsetzen. Außerdem stellte er der Ukraine schnelle Fortschritte im EU-Beitrittsprozess in Aussicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj nutzte den Besuch der EU-Vertreter, um auch für den Beitritt seines Landes in die Nato zu werben. Er betonte dabei, dass nur die gesamte Ukraine Mitglied im Verteidigungsbündnis werden könne. Eine Einladung in die Nato bezeichnete Selenskyj als wichtig für das Überleben der Ukraine. Dass so eine Einladung schnell ausgesprochen wird, halten Beobachter jedoch für unwahrscheinlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 18:00 Uhr