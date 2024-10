Neuer Linkenchef mahnt Geschlossenheit an

Halle: Der frisch gewählte Co-Vorsitzende der Linken, van Aken, hat auf dem Bundesparteitag mehr Geschlossenheit angemahnt. Ab sofort sei Schluss mit Zoff, sagte er. Probleme müssten intern im Gespräch geklärt werden. Inhaltlich plädierte van Aken für eine gerechtere Vermögensverteilung und mehr Solidarität in der Gesellschaft. Seine Co-Parteichefin Schwerdtner sagte, die Linke sei die solidarische Kraft in Deutschland. Die Publizistin und der frühere Bundestagsabgeordnete treten die Nachfolge von Janine Wissler und Martin Schirdewan an, die beide nicht mehr kandidiert hatten. Schwerdtner war mit 80, van Aken mit 88 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt worden.

