Neuer Linken Co-Chef van Aken fordert mehr Engagement für Abrüstung

Halle: Zum Abschluss des Linken-Parteitags hat sich der neue Co-Vorsitzende van Aken für eine weltweite Abrüstungsinitiative ausgesprochen. Alle Länder sollten gleichzeitig ihre Militärausgaben um jeweils zehn Prozent kürzen. Dann bleibe die relative Sicherheit gleich, so van Aken auf dem Bundesparteitag in Halle. Co-Parteichefin Schwerdtner legte in ihrer Abschlussrede den Schwerpunkt auf die Sozialpolitik. Sie warf der CDU große Angriffe auf den Sozialstaat vor. Sie kritisierte aber auch die Ampelregierung, die es schaffe, in die aktuelle Wirtschaftskrise hineinzusparen. Zuvor hatte sich der Parteitag dafür augesprochen, ein Parteiverbot gegen die AfD zu prüfen. Die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es sich die Mehrheit der Mitglieder laut einer Befragung wünscht, fand keine Zustimmung.

