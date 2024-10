Neuer Landtag in Sachsen kommt heute erstmals zusammen

Dresden: In Sachsen kommt am Vormittag erstmals der neue Landtag zusammen. Die vor rund vier Wochen gewählten Abgeordneten wollen als erstes über ihren Präsidenten abstimmen. Stärkste Fraktion in Sachsen ist die CDU von Ministerpräsident Kretschmer. Es folgt die Fraktion der AfD. Wegen der Mehrheitsverhältnisse wird sich die Regierungsbildung wohl schwierig gestalten. Die CDU führt derzeit Gespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der SPD.

