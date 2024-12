Neuer Fahrplan bei der Bahn ist in Kraft

Berlin: Mit dem heutigen Fahrplanwechsel bei der Bahn sind einige neue Direktverbindungen hinzugekommen. Insgesamt werden nach Bahn-Angaben jetzt täglich mehr als 330 Fahrten von Deutschland in zwölf Nachbarländer gehen. Darunter ist die Verbindung Berlin - Paris, die Fahrt soll acht Stunden dauern. Von München kann man nun in sieben Stunden direkt nach Amsterdam fahren. Auf besonders beliebten Verbindungen im Inland will die Bahn mehr Züge einsetzen. So fahren sechs zusätzliche sogenannte Sprinter ohne Zwischenhalt in rund vier Stunden zwischen Berlin und Frankfurt am Main. Gleichzeitig werden viele Fahrkarten teurer. Beim Flexpreis-Ticket steigen die Preise laut Bahn um knapp sechs Prozent - die Bahncard 100 um 6,6 Prozent. Die sogenannten Spar- und Supersparangebote bleiben unverändert. Die Mitnahme von Fahrrädern wiederum kostet mehr.

