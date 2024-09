Neuer EU-Kommission sollen 40 Prozent Frauen angehören

Straßburg: Im Europaparlament hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen am Vormittag ihr neues Team für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Sie wies darauf hin, dass die angestrebte Parität von Männern und Frauen verfehlt wird. Nach aktuellen Plänen sollen der Kommission künftig 40 Prozent Frauen angehören. Von der Leyen betonte, es habe dazu intensive Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten gegeben. Zunächst soll der weibliche Anteil der vorgeschlagenen Kandidaten nur bei etwa 20 Prozent gelegen haben. Im Gegenzug sollen nun vier der sechs Vizepräsidentenämter an Frauen gehen, so die CDU-Politikerin. Ihren Angaben zufolge wird darunter auch der italienische Rechtsaußen-Politiker Fitto sein. Die EU-Kommission schlägt Gesetze für die Staatengemeinschaft vor und überwacht die Einhaltung von EU-Recht. Ziel von der Leyens ist es, dass das Gremium seine Arbeit zum 1. November aufnimmt. Vorher muss aber noch das Europaparlament über die Personalien abstimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 12:00 Uhr