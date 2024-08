Neue Stromleitung zwischen Österreich und Deutschland genehmigt

Bayreuth: Für den letzten Bauabschnitt der neuen Stromleitung zwischen Deutschland und Österreich gibt es grünes Licht. Wie der Netzbetreiber Tennet mit Sitz in Bayreuth mitgeteilt hat, genehmigte die Regierung von Niederbayern nun den 86 Kilometer langen Abschnitt. Er führt von Altheim bei Landshut nach St. Peter in Niederösterreich. Dafür wird die rund 80 Jahre alte Leitung modernisiert und ausgebaut. Der Strom fließt dabei in beide Richtungen: Nämlich Solarenergie nach Österreich und von dort Strom aus Pumpspeicherkraftwerken zurück nach Bayern.

