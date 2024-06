Neue Sinus-Jugend-Studie wird vorgestellt

Berlin: Am Vormittag wird die neue Sinus-Studie mit dem Titel "Wie ticken Jugendliche?" vorgestellt. Einer der Auftraggeber ist die "Bundeszentrale für politische Bildung". Deren Vorsitzender, Thomas Krüger, nimmt junge Leute angesichts der vielen Krisen als sehr besorgt wahr. Aber trotz Kriegen, Klimakrise und Inflation seien Jugendliche von heute optimistch und sehr pragmatisch, sagte Krüger heute früh im BR-Interview. Junge Leute seien nicht mehr so rebellisch wie früher; sie versuchten eher "normale Menschen" zu werden, in einem Häuschen zu leben, mit einem Haustier und in einer funkionierenden Partnerschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 10:00 Uhr