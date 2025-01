Neue Runde im Ringen um Gaza-Waffenruhe und Geiselabkommen

Doha: In der katarischen Hauptstadt hat eine neue Verhandlungrunde über eine Freilassung der Hamas-Geiseln und eine Waffenruhe im Gazastreifen begonnen. Die Terrororganisation Hamas fordert eine endgültige Beendigung der Kampfhandlungen in Gaza, Israel will bislang nur befristete Feuerpausen akzeptieren. Ein israelischer Regierungsbeamter äußerte sich in einem Internetportal dennoch vorsichtig optimistisch. Ministerpräsident Netanjahu wolle ein Abkommen. Neben Katar vermitteln Ägypten und die USA zwischen Israel und der Hamas. Direkte Gespräche lehnen beide Seiten ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr