Neue Rekordzahl bei Balkonkraftwerken

Berlin: Die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland wächst weiter. Laut Bundesnetzagentur gingen im zweiten Quartal des Jahres so viele der kleinen Solaranlagen in Betrieb wie noch nie - nämlich gut 150.000, das sind mehr als doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2023. Und die Zahl soll nach dem Willen der Ampel-Regierung weiter steigen. Am Abend will der Bundestag weitere Erleichterungen beschließen; so soll es für Mieter und Wohnungseigentümer künftig einfacher sein, ein Balkonkraftwerk anzubringen. Der Bundesverband Solarwirtschaft erwartet sich davon einen weiteren Booster für die "Solarisierung" von Balkonen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 18:15 Uhr