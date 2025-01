Neue Rakete von Blue Origin von Amazon-Chef Bezos erfolgreich gestartet

Cape Canaveral: Das Weltraumunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat erstmals seine neue Rakete gestartet. Der Konzern erklärte, wichtigstes Ziel sei es, die Umlaufbahn sicher zu erreichen. Alles, was darüber hinausgehe, wäre das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Die Rakete trägt den Namen des US-Astronauten John Glenn. Nach eigenen Angaben arbeitet Blue Origin bereits seit mehr als einem Jahrzehnt an der Entwicklung der teilweise wiederverwendbaren Rakete, die etwa 45 Tonnen Material in die niedrige Erdumlaufbahn transportieren kann. In Zukunft will Blue Origin damit dem Unternehmen SpaceX des Tech-Milliardärs Elon Musk Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 09:00 Uhr