Neue "Mecker"-Regel künftig auch im deutschen Fußball

Frankfurt am Main: Die sogenannte "Mecker-Regel" wird nach der Erprobung bei der Fußball-EM auch im deutschen Fußball eingeführt. Wie der DFB mitteilte, wird die Regelung ab sofort einheitlich in allen Spielklassen angewendet. Die Vorgabe besagt, dass sich nur noch die Spielführer beider Mannschaften bei den Unparteiischen über deren Entscheidungen beschweren dürfen. Bei Kommentaren oder Reaktionen anderer Spieler drohen schnell Gelbe Karten. Zeiten, in denen ein Pulk von Spielern auf den Referee einredet, sollen damit der Vergangenheit angehören.

