Neue Correctiv-Recherche sorgt für Wirbel

Essen: Gut ein Jahr nach den Enthüllungen um das Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam sorgen weitere Recherchen des Onlinemagazins "Correctiv" für Aufsehen. Demnach sollen sich zwei AfD-Politiker vor wenigen Wochen mit Neonazis in der Schweiz getroffen haben, unter anderem mit Mitgliedern der in Deutschland verbotenen Gruppe "Blood and Honour". Dabei ging es um den Austausch radikaler Ideen. Die brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Lena Kortré forderte auf dem Treffen unter anderem, eingebürgerten Deutschen die Staatsbürgerschaft wieder zu entziehen, wenn diese sich nicht ans Gesetz hielten. Der Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp warb den Recherchen zufolge unter den anwesenden Neonazi-Gruppen für Jobs in Abgeordnetenbüros seiner Partei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 19:00 Uhr