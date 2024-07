Neue britische Regierung will "Neustart" der Beziehungen zur EU

Berlin: Die neue britische Regierung will wieder näher an Europa heranrücken. "Wir wollen einen Neustart unserer Beziehungen", sagte Außenminister Lammy wörtlich bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland. Einen Wiedereintritt in die EU strebe man nicht an, so Lammy - aber einen Sicherheitspakt, der Themen wie Verteidigung, Energie und Klima umfassen könne. Seine deutsche Kollegin Baerbock nannte Großbritannien einen "unverzichtbaren Teil Europas". Das gelte auch für Bereiche wie Wissenschaft oder Kultur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 00:00 Uhr