Neue Bestimmungen zu Cannabis im Verkehr treten in Kraft

Berlin: Für Autofahrerinnen und Autofahrer gelten ab heute neue Bestimmungen und Bußgelder für Cannabis am Steuer. Dazu zählt ein gesetzlicher Grenzwert für den berauschenden Wirkstoff THC ähnlich wie die Promille-Grenze für Alkohol. Wer mit 3,5 Nanogramm THC je Milliliter Blut oder mehr unterwegs ist, riskiert künftig in der Regel 500 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot. Wird dazu noch Alkohol getrunken, drohen in der Regel 1.000 Euro Buße. In der Führerschein-Probezeit und für Fahrer unter 21 Jahren gibt es ein Cannabis-Verbot.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 02:00 Uhr