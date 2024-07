Neue Anschläge in Frankreich sorgen für Schäden an Glasfasernetzen

Paris: Wenige Tage nach den Brandanschlägen auf das französische Schnellzugnetz gibt es neue Sabotage-Fälle. Unbekannte beschädigten in der Nacht in sechs französischen Departments Glasfasernetze, über die das Internet, aber auch Festnetz- und Mobilverbindungen laufen. Laut der Staatssekretärin für Digitales, Ferrari, ist noch unklar, wie viele Menschen betroffen sind, aus Paris gibt es aber keine Meldungen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den neuen Vorfällen und dem Bahnangriff gibt, wird noch ermittelt. - Im Zusammenhang mit weiteren geplanten Störaktionen sind in Frankreich laut Innenminister Darmanin Dutzende Menschen festgenommen worden. Wie er im Sender France 2 sagte, wurden knapp 50 Menschen festgesetzt, weil sie während der olympischen Wettkämpfe beispielsweise radikale Proteste geplant hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 12:00 Uhr