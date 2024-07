Neue Anschläge in Frankreich legen Internet-Verbindungen lahm

Paris: Unbekannte haben in der vergangenen Nacht offenbar die Glasfaserkabel mehrerer französischer Internet-Anbieter beschädigt. Das berichten französische Medien und berufen sich auf Polizeikreise. Demnach seien sechs Départements betroffen, die Hauptstadt Paris allerdings nicht. Unterdessen haben die französischen Behörden einen Mann auf einem Bahngelände in Nordfrankreich festgenommen. Neuesten Meldungen zufolge gibt es jedoch keinen Zusammenhang mit den Brandanschlägen auf drei Schnellbahnstrecken am vergangenen Freitag. Die Anschläge hatten die TGV-Verbindungen nach Paris kurz vor Start der Olympischen Spiele schwer gestört. Mittlerweile sind die Reparaturarbeiten an den drei betroffenen Strecken abgeschlossen. Der französische Verkehrsminister sagte in einem Interview, alle Züge führen wieder normal. Der Schaden durch die wirtschaftlichen Verluste und durch die Reparaturkosten gehe wahrscheinlich in die Millionen. Rund 100.000 Fahrgäste hätten ihre Reise am Wochenende nicht antreten können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2024 12:15 Uhr