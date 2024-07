Netanjahu warnt die Feinde Israels vor Vergeltungsmaßnahmen

Tel Aviv: Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat sich erstmals seit der Tötung des Hamas-Führers Hanijeh öffentlich zu Wort gemeldet. Israel werde für jede Aggression, egal an welcher Front, einen hohen Preis verlangen, sagte er. Den Tod Hanijehs erwähnte Netanjahu nicht. Sein Volk schwor er nach Drohungen des Irans und dessen Verbündete auf herausfordernde Tage ein. Man sei auf jedes Szenario vorbereitet. UN-Generalsekretär Guterres sieht die Region am Rande einer Katastrophe. Die jüngsten Vorfälle nannte er eine gefährliche Eskalation. Sie untergraben nach Einschätzung des UN-Generalsekretärs das Ziel der Beruhigung des Gaza-Krieges. Der politische Führer der Hamas war in der vergangenen Nacht bei einem gezielten Angriff in seiner Residenz in Teheran getötet worden. Die Tat wird Israel zugeschrieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 21:00 Uhr