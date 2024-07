Netanjahu verteidigt vor US-Kongress Krieg im Gazastreifen

Washington: In seiner Rede vor dem US-Kongress hat der israelische Ministerpräsident Netanjahu den Krieg im Gazastreifen verteidigt und Proteste gegen seinen Kurs verurteilt. Netanjahu betonte, der Krieg werde so lange weitergehen, bis die militärischen Fähigkeiten der Hamas zerrieben seien. Der israelische Regierungschef wies jede Verantwortung für die humanitäre Not der Menschen im Gazastreifen von sich - und gab der Hamas die Schuld daran. Wiederholt erhoben sich Abgeordnete während seiner Rede zum Applaus, während andere sitzenblieben. Mehr als 50 Demokraten und der parteilose Senator Bernie Sanders waren nicht erschienen. Begleitet wurde die Rede von Protesten, Berichten zufolge gab es mehrere Festnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 06:00 Uhr